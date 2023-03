Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Einbrecher festgenommen

Montabaur (ots)

Am 11.03.2023 um 04:46 Uhr wurde der Polizei in Montabaur durch eine Zeugin ein nicht lokalisierbarer akustischer Einbruchsalarm im Bereich der Eschelbacher Straße in Montabaur gemeldet. Mehrere Streifenwagen der Polizei Montabaur fuhren vor Ort. Nachdem durch die Polizeibeamten festgestellt werden konnte, dass das Fenster einer Garage sowie das Seitenfenster eines darin geparkten PKW eingeschlagen worden war, wurde das umstellte Gelände durch die Polizeibeamten abgesucht. Hierbei konnte ein 49-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einem nahegelegenen Gebüsch festgenommen werden. Er hatte noch Glassplitter der eingeschlagenen Fenster in seiner Jackentasche. Diebesgut konnte in seiner unmittelbaren Nähe sichergestellt werden. Der 49-Jährige ist bereits im gesamten Bundesgebiet mit Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde bei einem Gericht vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, sodass der 49-Jährige in eine JVA verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell