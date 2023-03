POL-PDMT: Nassau, Westerwaldstraße. Gasaustritt infolge Bauarbeiten.

Hachenburg (ots) - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum 25.02.2023 bis 01.03.2023 eine Parkbank vom Gelände des Burggartens in Hachenburg. Die Parkbank war mit Bolzen im Boden verankert. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: ...

mehr