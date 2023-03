POL-PDMT: Hachenburg - Parkbank vom Burggartengelände entwendet

Bad Ems (ots) - Die Fahrerin eines silberfarbenen VW- UP stellte am 01.03.23 ihren PKW auf dem Parkplatz vor dem Westbahnhof in Bad Ems ab. Am Freitag, den 03.03.23 stellte sie frische Unfallschäden an der Fahrertüre fest. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug beim ein- oder ausparken ihr Fahrzeug berührt und ist weitergefahren, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bad Ems ...

