POL-KN: (Geisingen, BAB A81, Lkr. Tuttlingen) Ford Transit auf der Autobahn abgedrängt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Dienstagvormittag auf der Bundesautobahn A81 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Geisingen gekommen. Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Ford Transit im Bereich der Anschlussstelle Geisingen auf der linken Fahrspur der A81 in Richtung Singen. Kurz nach der Anschlussstelle wechselte ein Fahrer eines schwarzen Autos zum Überholen von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf den dort von hinten nahenden Ford Transit zu achten. Um eine Kollision mit dem ausscherenden Auto zu verhindern, lenkte der junge Transit-Fahrer nach links und touchierte dabei die Mittelschutzplanke. Zu einer Berührung mit dem schwarzen Auto war es nicht gekommen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Fahrer des schwarzen Wagens davon. Durch den Kontakt mit der Mittelschutzplanke entstand an dem Ford Transit rund 5000 Euro Sachschaden. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem geflüchteten Autofahrer mit dem schwarzen Wagen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

