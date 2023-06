Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrt endet im Grünstreifen- Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (22.6.) gegen 16.30 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem verunfallten silbernen Mercedes auf der B 61 in Richtung Bad Salzuflen gerufen. Das Fahrzeug befand sich mit größerem Schaden abgeparkt unterhalb der Überführung der Diebrocker Straße. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie zuvor ein männlicher Fahrzeugführer mit dem Mercedes die B 61 in Richtung Lippe befuhr. In Höhe der Abfahrt Enger Straße verlor der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über einen Begrenzungspfeiler in den anliegenden Grünstreifen. Anschließend ging die Fahrt weiter und endete letztendlich unterhalb der Überführungsbrücke. Die Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer über den Seitenstreifen in Richtung Ausfahrt Enger Straße flüchtete. Im Rahmen der anschließenden Fahndung und der guten Personenbeschreibung durch die Zeugen, konnte der Fahrer auf der Enger Straße in einer Hofeinfahrt angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige Herforder nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits vor einigen Jahren aufgrund verschiedener Verkehrsdelikte entzogen. Ihn erwartet jetzt eine weitere Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Mercedes wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell