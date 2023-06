Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter im Carport beobachtet- Fahrzeuge angegangen

Kirchlengern (ots)

(sls) Anhand einer Videoaufzeichnung konnte die Bewohnerin eines Hauses am Hagedorner Kirchweg beobachten, wie in der Nacht eine unbekannte männliche Person unterhalb des anliegenden Carports aufhielt. Der Täter versuchte in der Nacht zu Mittwoch (21.6.) gegen 02.57 Uhr mehrere Türen der Fahrzeuge zu öffnen, die am Abend zuvor unterhalb des Carports abgeparkt wurden. Die Auswertung der Aufzeichnungen zeigte auf, dass der Mann zunächst versuchte durch ein leicht offen stehendes Fenster ein Fahrzeug zu öffnen. Das misslang jedoch, so dass die Person sich an einem weiteren geparkten Mercedes Vito zu schaffen machte. Dort schaffte es der Täter, den Innenraum zu durchsuchen und auch eine geringe Menge an Bargeld mitzunehmen. Augenscheinlich erstaunt über angebrachte Videoanlage auf dem Grundstück, verließ der Unbekannte (180 cm groß, helle Haare) nach einigen Sekunden fluchtartig das Grundstück, ohne weiter in den Fahrzeugen zu suchen. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Hagedorner Kirchweges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

