POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Audi Q5 zerkratzt und mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10./11.05.2023, zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Körber-Straße in Bonndorf ein Audi Q5 rundherum zerkratzt und mit Farbe besprüht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bonndorf (Tel.: 07703/9325-0) zu melden.

