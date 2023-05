POL-FR: Rheinfelden: Gartenhütten in Herten aufgebrochen

Freiburg (ots) - Ein 18 Jahre alter Mann fuhr am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 19.00 Uhr, mit seinem E-Scooter von der Baummattstraße in die Hauptstraße ein und soll dabei auf einen Bordstein aufgefahren sein. Der 18-Jährige stürzte und schlug unter anderem mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. ...

