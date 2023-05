Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrügerischer Uhrenverkäufer - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023, gegen 14.30 Uhr, wurden einem Zeugen in der Werderstraße vier Uhren von einem Mann angeboten. Die Uhren, welche angeblich zwischen 200 bis 250 Euro wert sein sollen, wollte der Mann gegen Benzingeld tauschen. Der Zeuge ging nicht auf das Angebot ein und informierte die Polizei. Nach einer kurzen Fahndung konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. In seinem Auto konnte 18 Uhren aufgefunden werden. Nach Sachlage liegt der Einkaufspreis je Uhr im einstelligen Eurobereich. Die Uhren wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige auf freien Fuß entlassen.

