Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Verkehrszeichen gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag, 23. Juni und Sonntag, 25. Juni, ein Verkehrszeichen von der sogenannten "Panzerstraße" in Walldürn. Das 50 km/h-Schild befand sich auf dem Gelände der Bundeswehr auf Höhe des Solarparks. Hinweise zur Tat werden vom Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegengenommen.

Mosbach-Neckarelz: Schilderdiebin festgestellt

In der Nacht auf Freitag befand sich eine Streife des Polizeireviers Mosbach in der Industriestraße in Neckarelz. Gegen 1.45 Uhr fiel den Beamten an einer Tankstelle ein PKW mit geöffnetem Kofferraum auf. Beim Heranfahren an das Fahrzeug stellten die Polizisten fest, dass mehrere Straßenschilder im Kofferraum lagen. Die 28-Jährige Fahrerin des Fahrzeugs schloss beim Erkennen des Streifenwagens schnell den Kofferraum. Während der Sachverhaltsaufklärung öffnete sie diesen jedoch wieder, sodass ein Umleitungsschild sowie zwei Ortsschilder der Städte Mosbach und Heilbronn sichergestellt werden konnten. Zur Tat selbst schwieg die 28-Jährige. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

