Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen/B27: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 51-Jähriger auf der Bundesstraße 27 bei Waldhausen durch einen Gliederzug, der einen Lkw überholte, gefährdet. Gegen 4.50 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Mercedes von Mosbach kommend in Richtung Buchen. Auf Höhe von Waldhausen, kam ihm ein Gliederzug eines Postunternehmens auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Mercedes Fahrer musste seine Geschwindigkeit stark verringern um eine Kollision zu verhindern. Anschließend soll der Gliederzug sehr knapp vor dem überholten Lkw eingeschert sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Osterburken: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am späten Mittwochabend kam es in der Industriestraße in Osterburken zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen, einem 21-Jährigen und einem 51-Jährigen. Gegen 23.25 Uhr gerieten die beiden jungen Männern mit dem 51-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf soll der 51-jährige ein Küchenmesser in der Hand gehalten und die jungen Männer bedroht haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Aglasterhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen hebelten Unbekannte ein Fenster eines Gebäudes in der Straße "Neurott am Sohlberg" in Aglasterhausen auf. Im Zeitraum von 15 Uhr bis 7.30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt ins Innere eines Büros und entwendeten dort nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Packung Doppelkekse. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 91770813 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Osterburken: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Im Zeitraum von Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe des Römermuseums in der Römerstraße in Osterburken. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

