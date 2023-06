Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in Heilbronn am Mittwochnachmittag. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Opel über an der Kreuzung zwischen der Neckarsulmer Straße und der Binswanger Straße über eine rote Ampel. Zeitgleich fuhr eine 79-Jährige mit ihrem VW bei grüner Ampel in die Kreuzung ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Frauen leichte Verletzungen zu. Die Opel-Fahrerin musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Schwaigern: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen gegen eine geschlossene Bahnschranke in Schwaigern fuhr und anschließend flüchtete. Gegen 8 Uhr fuhr der oder die Unbekannte auf der Kreisstraße 2160 von Leingarten in Richtung Schwaigern. Nach der Einmündung der Heilbronner Straße in die Kernerstraße überquerte er oder sie mit seinem oder ihrem PKW den dortigen Bahnübergang und fuhr, bei rot leuchtender Lichtzeichenanlage, frontal gegen die geschlossene Bahnschranke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Möckmühl: Rollerfahrer nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht einen Rollerfahrer, der am Mittwochvormittag in Möckmühl einen Unfall verursachte und anschließend flüchtet. Gegen 11.15 Uhr fuhr der Unbekannte in der Schubertstraße mit seinem Roller, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen vor ihm abbremsenden VW Crafter eines 50-jährigen auf. Nach dem Zusammenstoß wendete der Zweiradfahrer sein Fahrzeug und flüchtete entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Unfallstelle. Bei dem Roller handelt es sich vermutlich um einen weißen Motorroller bis 45 km/h. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: - Vermutlich Jugendlicher - Circa 1,80 Meter groß - Trug weiße Schuhe, eine hellblaue Baggy-Jeans, einen schwarzen Pullover und einen weißen Helm

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

