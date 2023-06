Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Achtköpfige Diebesbande gefasst

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf den 25. Juni knapp 1,5 Tonnen Kupfermaterialien von einem Werksgelände im ehemaligen Steinbruch von Haßmersheim. Dabei gingen die Unbekannten äußerst professionell vor. Fest verbaute und teilweise zuvor noch Strom führende Kupferkabel im Wert von 10.000 Euro wurden ausgebaut. Bei einer Begehung des Tatortes fiel den ermittelnden Beamten auf, dass eine weitere Tonne Material zum Abtransport versteckt bereitgestellt wurde. In Zusammenarbeit mit Fahndungskräften der Kriminalpolizei und des Polizeipräsidiums Einsatz wurde das Objekt schließlich unter der Einsatzführung des Polizeireviers Mosbach vom 25. Juni auf den 26. Juni observiert. Zwischen 23.10 Uhr und 3.50 Uhr konnten drei Kleintransporter beobachtet werden, die auf den Hof der Firma fuhren. Eine zunächst nicht genau bestimmbare Anzahl an Personen machte sich ans Werk, dort weitere Kupfermaterialien zu entwenden. Nachdem über 40 Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber zusammengezogen wurden, erfolgte eine Umstellung des Geländes. Daraufhin versuchten die Täter zu fliehen. Es konnten acht Personen festgenommen werden. Bei der Verfolgung wurde eine Person leicht verletzt. Bei den Festgenommenen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um rumänische Staatsbürger. Nach ersten Ermittlungen kommen die acht Männer, die alle zwischen 19 und 41 Jahre alt sind und aus Rumänien stammen, als Täter für weitere Taten in der Region in Betracht und verursachten durch ihre Taten vermutlich insgesamt einen Schaden in sechsstelliger Höhe. Die durch die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle wurden am 26. und 27. Juni durch das Amtsgericht Mosbach in Vollzug gesetzt und die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Mosbach dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell