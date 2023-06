Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Schwarzach: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Kurz vor der Orsteinfahrt Schwarzach soll am Morgen des 17. Juni ein Ford einen PKW auf der Landesstrae 590 trotz Gegenverkehrs überholt haben. Gegen 10.50 Uhr soll eine 43-Jährige mit ihrem Audi von Schwanheim in Richtung Schwarzach gefahren sein, als von hinten der Ford angefahren kam und sie trotz Gegenverkehrs überholt haben soll. Sie und ein weiterer PKW-Lenker hätten eine Vollbremsung einlegen müssen. Nun ermittelt die Polizei Mosbach und bittet Zeugen oder die Person, die eine Vollbremsung einlegen musste, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mudau: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag, 16. Juni in Mudau-Scheidental und flüchtete anschließend. Ein 22-Jähriger hatte seinen Suzuki Swift gegen 8 Uhr am Parkplatz der Kirche abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. An der Schadensstelle konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

