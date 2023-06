Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fußgängerin angefahren

Weil ein 49-Jähriger vermutlich am Steuer einschlief, ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall in Heilbronn. Der Mann befuhr gegen 7.30 Uhr die Großgartacher Straße, als er, wahrscheinlich aufgrund von Sekundenschlaf, auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier fuhr er mit seinem Seat eine 22-jährige Fußgängerin an, die an einer Ampel wartete. Bei dem Unfall zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Heilbronn: Ein Verletzter bei Unfall

Ein schwer Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen in Heilbronn. Ein 85-Jähriger befuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Hyundai die Straße "Egerten" aus Talheim kommend. An der Kreuzung zur Horkheimer Straße missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines 55-jährigen VW-Fahrers, weshalb die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Mast geschleudert. Der 55-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Glasscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person schlug am Montagmorgen drei Glasscheiben in Heilbronn ein. Zwischen 7 Uhr und 10.30 Uhr zerstörte der oder die Unbekannte die Scheiben einer Trennwand, welche zwischen der Unterführung und der Tiefgarage des K3 am Berliner Platz verläuft. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Zaberfeld: Parkscheinautomaten aufgehebelt - Wer hat etwas gesehen?

Zwei Parkscheinautomaten wurden am frühen Montagmorgen in Zaberfeld von einer unbekannten Person aufgehebelt. Zwischen 1.45 Uhr und 3.15 Uhr machte sich der oder die Unbekannte an den Automaten in der Leonbronner Straße, Parkplatz "Ehmetsklinge", zu schaffen und erbeutete Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 650 beim Polizeiposten Güglingen zu melden.

Oedheim: Gartenhaus aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person zu Beginn der Woche ein Gartenhaus in Oedheim aufbrach und Gartengeräte entwendete. Zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagabend, 17 Uhr, verschaffte sich der oder die Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Gartenhütte auf der Gemarkungsgrenze zwischen Oedheim und Bad Friedrichshall. Aus der Hütte, welche in der Verlängerung des Riedwegs steht, wurden sämtliche dort gelagerte Gartengeräte gestohlen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93719, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Heilbronn. Die 24-jährige Besitzerin eines BMW hatte diesen gegen 6.35 Uhr auf dem Schotterparkplatz in der Moltkestraße abgestellt. Als sie, gegen 17.45 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

