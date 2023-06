Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Brände im Wald

Am Sonntagmittag wurde ein Brand in dem Waldstück "Oberer Berg" gegenüber der Schleuse Faulbach auf Gemarkung Wertheim-Mondfeld gemeldet. Gegen 13.40 Uhr meldeten Zeugen Rauchwolken und Feuer von dort. Nur aufgrund der beherzten und professionellen Arbeit der eingesetzten Feuerwehren konnte ein größeres Schadensereignis in dem schwer zugänglichen und steilen Hanggebiet vermieden werden. Das Waldstück ist Teil des sogenannten Schenkenwaldes, welches von den Ortschaften Grünenwört, Nassig und Mondfeld begrenzt wird. Am Dienstagmorgen wurde gegen 7.40 Uhr in diesem Waldstück erneut ein Brand gemeldet, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache sind in vollem Gange und werden derzeit ergebnisoffen geführt, wenn gleich eine Brandstiftung derzeit nicht auszuschließen ist. Wer kann Angaben zu Personen und oder Fahrzeugen machen, welche sich im zeitlichen Zusammenhang zu den Bränden im betroffenen Waldgebiet aufgehalten oder dieses verlassen haben? Wer kann Angaben zu Fahrzeugen und/oder Personen machen, die sich am Dienstagmorgen, zwischen 6 Uhr und 7.45 Uhr in der Parkbucht der Landesstraße 2310 in Richtung Wertheim nach der Schleuse Faulbach aufgehalten haben oder dort geparkt waren? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben?

Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell