POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn - Ergänzung einer Telefonnummer in Beitrag 1

Präventionsprogramm "Sicher. Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum"

Bereits seit Jahren setzt die Polizei in Baden-Württemberg einen Handlungsschwerpunkt auf die Sicherheit im öffentlichen Raum. Auch wenn die objektive Sicherheitslage in Baden-Württemberg und in Heilbronn sehr gut ist, fühlen sich oft junge Frauen in bestimmten Situationen oder Gegenden unwohl, oder meiden sogar manche Örtlichkeiten. Aus diesem Grund wird die Bekämpfung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung intensiviert.

Durch die Kampagne "Sicher. Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum", sollen junge Frauen darüber informiert werden, wie sie sich wirksam gegen Gewalt im öffentlichen Raum schützen, wie sie insbesondere das Risiko, Opfer von Belästigung und Gewalt zu werden, möglichst verringern und wo sie im Falle eines Falles Hilfe erhalten können.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn bietet am Donnerstag, 13.07.2023 ab 18:00 Uhr in den Räumen des Polizeipräsidiums Heilbronn eine offene Veranstaltung zu diesem Thema an. In dieser Veranstaltung werden Tipps und Hinweise vermittelt, wie Gefahren schon im Vorfeld reduziert werden können und welche Verhaltensweisen im Ernstfall helfen. Angesprochen sind alle interessierte Frauen, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Die Veranstaltung bietet viel Raum für Fragen und Diskussionen rund um dieses Thema. Weitere Infos und Anmeldung unter der Teleonnummer 07131 104-1042.

Heilbronn: Mann greift Passanten körperlich und verbal an

Am Samstagabend griff ein 75-Jähriger mehrere Passanten in Heilbronn verbal und körperlich an. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl in der Heilbronner Innenstadt unterwegs. Hierbei sprach er vor allem Personen mit Migrationshintergrund an und äußerte ihnen gegenüber mehrfach politisch motivierte und rassistische Beleidigungen. Mindestens in einem Fall soll er versucht haben, unter Zuhilfenahme seiner Gehhilfe, einen Jugendlichen zu schlagen. Dabei drohte er die Anwendung seines mitgeführten Pfeffersprays an. Nachdem das Pfefferspray von den eingesetzten Polizisten des Polizeireviers Heilbronn beschlagnahmt wurde, wurde dem 75-Jährigen ein Platzverweis für die gesamte Heilbronner Innenstadt erteilt. Diesem leistete er folge. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neckarsulm: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte ein bisher Unbekannter mit seinem E-Scooter am Montagabend in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Gegen 20.30 Uhr wollte eine 50-Jährige mit ihrem BMW aus der Grundstücksausfahrt eines Elektromarktes in der Rötelstraße herausfahren und in Richtung Neckarsulm abbiegen. Als die Frau ihr Fahrzeug an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, kollidierte ein E-Scooter mit der rechten, vorderen Fahrzeugseite. Durch den Zusammenstoß kamen beide männlichen Personen auf dem E-Scooter zu Fall. Ob diese verletzt wurden ist unbekannt, da beide, nachdem die 50-Jährige die Polizei hinzurufen wollte, flüchteten. Die Personen werden wie folgt beschrieben: - Circa 16 bis 19 Jahr alt - Männlich - Einer der beiden trug ein weißes, der Andere ein türkisfarbenes T-Shirt Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder den beiden Unbekannten mache? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm: Fahrer eines weißen Audis nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Audis am Montagabend in Neckarsulm einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Lenker des Audis von der Wilhelm-Herz-Straße, aus Fahrtrichtung Erlenbach kommend, in den Kreisverkehr zur Heilbronner Straße ein. Hierbei übersah er oder sie vermutlich einen 23-Jährigen, der sich mit seinem Leichtkraftrad bereits im Kreisverkehr befand. Der junge Mann musste, um eine Kollision zu vermeiden, sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Am Zweirad des 23-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neckarsulm: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren - schwer verletzt

Am Montagmorgen wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in Neckarsulm schwer verletzt. Die Seniorin überquerte gegen 9.15 Uhr einen Zebrastreifen in der Felix-Wankel-Straße. Dies nahm eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin vermutlich zu spät wahr, als sie, von der Neuenstädter Straße kommend, aus dem Kreisverkehr heraus in die Felix-Wankel-Straße einfuhr. Die Fußgängerin wurde von dem Hyundai erfasst und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sich die 81-Jährige schwere Verletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht.

Neckarsulm: Hochwertige E-Bikes gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Zwei hochwertige E-Bikes wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neckarsulm gestohlen. Die beiden Fahrräder waren verschlossen auf einem privaten Grundstück im Wilfenseeweg abgestellt worden. Zwischen 22.30 Uhr am Samstagabend und 15 Uhr am Sonntag wurden die mit Schlössern an einem Baum gesicherten E-Bikes, Elektro Stereo Hybrid 120 Pro 625 in der Farbe Schwarz, entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Ilsfeld-Auenstein: Zeugin von Ladendiebstahl gesucht

Die Polizei sucht die Zeugin eines Ladendiebstahls vom Montagvormittag in Ilsfeld-Auenstein. Gegen 11 Uhr machte die Zeugin eine 25-jährige Angestellte eines Einkaufsmarktes in der Eisenbahnstraße darauf aufmerksam, dass soeben ein Mann zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol aus einem Kassenaufsteller entnommenund ohne diese zu bezahlen den Markt verlassen habe. Die 25-Jährige folgte dem Unbekannten nach draußen und sprach diesen auf den vermeintlichen Diebstahl an. Dieser leugnete die Tat und fuhr mit seinem PKW davon. Die Zeugin wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, in Verbindung zu setzen.

