LPI-GTH: Verkehrsunfall

Emleben (Landkreis Gotha) (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 03.40 Uhr, betraten Unbekannte widerrechtlich ein Grundstück in der Hauptstraße. In der weiteren Folge wollten die Personen in ein dort befindliches Wohnhaus einbrechen. Die Hausbesitzer, welche sich zur Tatzeit nicht in ihrem Wohnhaus aufhielten, sprachen die Täter über eine Video- und Lautsprecheranlage an, sodass diese von der Tatausführung ...

