Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 28.06.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Dienstagabend befuhr gegen 19:30 Uhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes die Bundesstraße von Bretten in Richtung Heilbronn. Im Bereich der Ortsumgehung Eppingen kommt diese nach den derzeitigen Ermittlungen zu Folge wegen Kreislaufversagens über die Fahrbahnmitte hinweg nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Der 49-jährige Fahrer versucht noch durch starkes Abbremsen und einem Ausweichmanöver den Unfall zu vermeiden, kann aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Beteilige werden durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Mercedesfahrerin musste durch die Feuerwehr befreit werden. Es entstand nach den derzeitigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro. Neben Kräften der Polizei waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr vor Ort. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 22.30 Uhr voll gesperrt werden.

