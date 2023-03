Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Scheibe von Auto am Friedhof eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Korbach (ots)

Den Besuch einer Autofahrerin auf dem Friedhof in Bad Wildungen nutzte ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen aus.

In der Zeit von 11.15 bis 11.25 Uhr stand ein weißer VW UP in der Bubenhäuser Straße in der Nähe des Friedhofes von Bad Wildungen. Während die Fahrerin auf dem Friedhof war, schlug der Täter eine Scheibe des Autos ein und entwendet eine Damenhandtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In dieser befanden sich neben Bargeld auch EC-Karten und Ausweispapiere. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell