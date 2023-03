Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln

Brilon - Schneller Ermittlungserfolg der Polizei nach Raubüberfällen

Korbach (ots)

Am Freitag (24. März) kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Willingen-Usseln Zwei maskierte Täter hatten von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Tageseinnahmen verlangt. Da sich diese bereits nicht mehr in der Kasse befanden, mussten die Täter ohne Beute flüchten. (OTS Meldung Polizeipräsidium Nordhessen vom 24.03.2023, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5471874)

Am Samstagabend (25. März) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in Brilon (Hochsauerlandkreis).

Da die Kriminalpolizei Korbach und die Polizei aus dem Hochsauerlandkreis (HSK) schnell einen Tatzusammenhang erkannten, wurden intensive gemeinsame Ermittlungen geführt. Diese ergaben einen Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Mann aus Brilon und in der Folge gegen einen weiteren Briloner im Alter von 21 Jahren. Beide wurden durch die Polizei aus dem Hochsauerlandkreis (HSK) in Brilon festgenommen und befinden sich seit Dienstag (28. März) in Untersuchungshaft.

Näheres ergibt sich aus der Pressemeldung der Polizei des Hochsauerlandkreises vom 29.03.2023 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5474537.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

