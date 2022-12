POL-W: W - Zeugen gesucht - Fußgänger von Auto angefahren

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (07.12.2022, gegen 19:20 Uhr) kam es in einer Apotheke an der Wichlinghauser Straße zu einem Raub. Nach bisherigem Ermittlungsstand bedrohte ein unbekannter Täter einen Mitarbeiter der Apotheke unter Vorhalt eines Schraubendrehers und forderte die Herausgabe von Bargeld. In der Folge griff der Täter in die Kassenlade und flüchtete ...

