Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck wurden am gestrigen Tag folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 02.12.2022 (15:00 Uhr) und dem 05.12.2022 (08:15 Uhr) brachen Unbekannte in ein Werkstattgebäude an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. In der Straße Am Opphof hebelten Einbrecher das Schlafzimmerfenster einer Wohnung auf. Im Zeitraum vom 03.12.2022 (17:00 Uhr) bis zum 05.12.2022 (13:30 Uhr) wurde nach bisherigem Stand nichts entwendet. Remscheid - In der Mühlenstraße brachen Unbekannte zwischen dem 04.12.2022 (17:00 Uhr) und dem 05.12.2022 (09:00 Uhr) in ein Bürogebäude ein. Entwendet wurde nichts. In der Hans-Böckler-Straße blieb es zwischen dem 04.12.2022 (12:00 Uhr) und dem 05.12.2022 (11:00 Uhr) bei dem Versuch, in ein Haus einzubrechen. Die Hebelversuche scheiterten. Solingen - Zwischen dem 04.12.2022 (09:00 Uhr) und dem 05.12.2022 (16:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Heresbachstraße ein. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

