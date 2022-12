Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub auf Apotheke - Täter flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (07.12.2022, gegen 19:20 Uhr) kam es in einer Apotheke an der Wichlinghauser Straße zu einem Raub. Nach bisherigem Ermittlungsstand bedrohte ein unbekannter Täter einen Mitarbeiter der Apotheke unter Vorhalt eines Schraubendrehers und forderte die Herausgabe von Bargeld. In der Folge griff der Täter in die Kassenlade und flüchtete mitsamt der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter trug dunkle Kleidung und war von mittlerem Alter. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, denen zur Tatzeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden. (ar)

