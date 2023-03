POL-KB: Volkmarsen - Aufmerksame Zeugin: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Leergutdiebstahl fest

Korbach (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (21. März) bis Donnerstag (23. März) in der Straße Am Knapp in Viermünden aus. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Im Haus brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurden, ist noch unklar, da sich die ...

