Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder-Bromskirchen - Einbruch in Arztpraxis

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Sauerlandstraße im Allendorfer Ortsteil Bromkirchen ein.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und konnten so in die Praxisräume einsteigen. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke. Sie entwendeten eine Geldkassette, in der sich kein Bargeld befand, sowie diverse medizinische Geräte, unter anderem ein Defibrillator und ein EKG-Gerät. Der Gesamtschaden bewegt nach sich nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell