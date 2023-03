Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Versuchter Trickdiebstahl einer Geldbörse beim Discounter, Polizei bittet geschädigte Frau und Zeugen sich zu melden

Korbach (ots)

Korbach - Versuchter Trickdiebstahl einer Geldbörse beim Discounter, Polizei bittet geschädigte Frau und Zeugen sich zu melden

Am Dienstagmorgen kam es zu einem versuchten Trickdiebstahl einer Geldbörse in einem Discounter im Südring in Korbach. Die geschädigte Frau hat bisher keine Anzeige erstattet. Die Polizei bitte die Frau und möglich Zeugen sich zu melden.

Gegen 09.50 Uhr meldete sich eine Frau mit einem Mobiltelefon eines Zeugen bei der Polizeistation Korbach. Sie schilderte, dass sie kurz vorher in dem Geschäft von einem Mann angesprochen und dadurch abgelenkt wurde. Ein zweiter Mann habe in diesem Moment eine Geldbörse aus ihrer Jackentasche genommen. Da sie dies aber bemerkt habe, konnte sie dem Mann die Geldbörse wieder entreißen. Beide Täter seien daraufhin aus dem Discounter geflüchtet. Noch bevor die Polizei die Personalien der Frau erfragen konnte, wurde das Gespräch beendet.

Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass einer der Täter als Beifahrer in einen blauen Opel Astra stieg. Das Auto entfernte sich in Richtung Kreisel Südring / Medebacher Landstraße und konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Von einem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor:

Über 50 Jahre alt,

etwa 180 cm groß, korpulente Statur, geschätztes Gewicht 130kg, kurze, grau-schwarze Haare, Bart, bekleidet mit blauer Steppjacke und blauer Hose.

Die geschädigte Frau, die nach Zeugenangaben etwa 75 alt sein soll, und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, dass es in letzter Zeit zu zahlreichen Diebstählen in Supermärkten und Discountern gekommen ist, bei denen überwiegend älteren Frauen die Geldbörsen gestohlen wurden. Die Tatorte verteilen sich dabei auf den gesamten Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Daher möchte die Polizei vor Taschendieben in Geschäften eindringlich warnen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann:

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell