Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei klärt Raubüberfälle

Brilon/Willingen (ots)

In Willingen (Usseln) und Brilon kam es am Wochenende zu zwei bewaffneten Raubüberfällen. Zwei schwarz gekleidete Täter hatten am Freitagabend eine Tankstelle in Usseln überfallen und die Kassiererin mit einer Waffe bedroht. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute, wurden allerdings bei der Tat von Überwachungskameras gefilmt. Am Samstagabend überfiel ein schwarz gekleideter Täter einen Discounter in der Kefelker Straße in Brilon. Er drohte dem Kassierer mit einer Waffe und erbeutete Bargeld. Schnelle und intensive Ermittlungen der betroffenen Polizeibehörden aus dem HSK und Hessen führten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen aus Brilon. Ein Zusammenhang zwischen den Taten konnte ebenfalls festgestellt werden. Am Montag durchsuchten zivile Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen Briloners. Hier wurde auch der zweite Tatverdächtige, ein 21-jähriger Mann aus Brilon, angetroffen und festgenommen werden. Beide Männer wurden am späten Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet.

