Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Heute Morgen gegen 00:00 Uhr kam es auf der L549 zwischen Marsberg und Essentho zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Strecke ist im Verlauf kurvig und steigt in Richtung Essentho serpentinenförmig an. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Marsberg befuhr die Strecke in Richtung Marsberg, als ihm im Kurvenbereich das Auto eines 51-jährigen aus Bad Wünnenberg auf seiner Fahrspur entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Marsberger wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hatte während der Unfallaufnahme den Verdacht, dass der Autofahrer aus Bad Wünnenberg unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell