Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am Freitag, 24.03.23, 00.25 Uhr beobachten Polizeibeamte in Meschede auf der Briloner Straße einen Pkw mit auswärtigem Kennzeichen. Weil beim Abbiegen in die Straße Ittmecker Weg der Fahrtrichtungsanzeiger an diesem Pkw nicht betätigt wurde, sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Als der 19-jährige Fahrer des auswärtigen Pkw den Funkstreifenwagen hinter sich bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug. Auf Anhaltezeichen des Streifenwagens, welche in Höhe des Kreisverkehr (Mallinckrodtstraße/Drehberg)gegeben wurden, reagierte der Fahrer nicht. Er überfuhr die Mittelinsel im Kreisverkehr und setzte die Fahrt in der 30 km/h-Zone des Ittmecker Weges mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Beim Abbiegen in die Norbert-Fischer-Straße verunfallte der betreffende Pkw, indem er gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Grundstückshecke stieß. Der 19-jährige Fahrer sowie die drei Mittinsassen des Pkw blieben unverletzt. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein Blutprobe entnommen. (tk)

