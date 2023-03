Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

In der Schützenstraße versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Im Tatzeitraum von Sonntagabend, 18:00 Uhr bis Montagmorgen, 07:30 Uhr versuchten die Einbrecher die Hauseingangstür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses aufzuhebeln. Aus ungeklärten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und konnten unerkannt entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell