POL-HSK: Verkehrsdienst hält Transporter wegen Überladung an

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Schon am Dienstag, den 28.Februar, wurde eine Frau in Sundern von einem Auto angefahren. Die 60-jährige Frau meldete sich jetzt auf der Polizeiwache in Sundern und schilderte den Vorfall. Demnach wollte sie am dem besagten Tag gegen halb sechs morgens den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in der Röhre überqueren. Auf einmal sei ein rotes Auto aus Richtung Endorf gekommen. Das Auto ...

mehr