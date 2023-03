Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallzeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Samstag gegen 13:25 Uhr kam ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund auf der L682 nach rechts von der Straße ab. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Nach seinen Angaben habe er die Hönnetalstraße in aus Richtung Einmündung Mimberge in Fahrtrichtung Holzen befahren. Ihm sei ein weißer Reisebus entgegen gekommen. Der Bus habe die Fahrspur geschnitten, so dass er nach rechts ausweichen musste. Dabei sei er mit seinem Hinterrad auf die Bankette gekommen und ins Schleudern geraten. Der Motorradfahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren und stürzte. Er verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

