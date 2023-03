Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Ein 43-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr bereits am Donnerstag, 16.03.2023 gegen 14:30 Uhr mit einem schwarzen Audi Kombi die L839 von Sundern in Richtung Arnsberg, obwohl ihm die Fahrerlaubnis schon früher entzogen wurde. Er beschädigte beim Überholen mit seinem Pkw einen Pkw Opel und setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Auch im Bereich Innenstadt und Rumbecker Straße wurden mehrere Autos überholt. In Höhe des Marienkrankenhauses könnte ein ca. 50-jähriger, bislang unbekannter Fußgänger durch die Fahrweise des Audis gefährdet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hüsten zu melden. Der 43-Jährige wurde später an seiner Wohnanschrift durch Beamte der Polizeiwache angetroffen. Eine Anzeige wurde gegen ihn gefertigt.

