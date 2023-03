POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Marsberg (ots) - Am Samstag, 18.03.2023 verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 09:30 bis 20:15 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in Marsberg in der Hauptstraße. Der oder die unbekannten Täter brachen die Eingangstür einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Marsberg unter 02992-9020-3711. (ko) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

