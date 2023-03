POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Hauptstraße ein. Die Einbrecher stahlen Medikamente und Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: ...

