POL-KB: Bad Wildungen- Exhibitionist auf Parkplatz vor Supermarkt

Am Dienstagmorgen meldete eine Bad Wildungerin bei der Polizei, dass sie und ihre Tochter von einem Exhibitionisten belästigt wurden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Frau war gemeinsam mit ihrer minderjährigen Tochter zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen. Als sie gegen 10.00 Uhr aus dem Geschäft kam und zu ihrem Auto ging, fiel ihr bereits ein Mann auf, der sie beobachtete.

Zeitweise versteckte er sich hinter einer Hecke. In der Folge sah die Bad Wildungerin, dass der Unbekannte seine Hose herunterließ. Als sie an ihm vorbeifuhr, nahm er sexuelle Handlungen an seinem entblößten Glied vor. Die Frau fuhr sofort nach Hause und verständigte die Polizei, die den Unbekannten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen konnte.

Von dem unbekannten Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor.

Etwa 40 Jahre alt,

etwa 175 bis 185 cm groß, kräftig bis korpulente Statur, helle Haut- und Haarfarbe, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit dunkelblauem oder grauem Kapuzenpulli und dunkelblauer Jogginghose

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

