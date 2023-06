Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Zeugen nach wildem Überholmanöver gesucht

Weil eine bislang unbekannte Person am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 292 an einer unübersichtlichen Stelle überholte, kam es zu einem Unfall mit 2.000 Euro Sachschaden. Gegen 5.45 Uhr fuhr ein 25-jähriger Renault-Fahrer von Boxberg in Richtung Schweigern. Unmittelbar nach einer Straßenkuppe konnte der Mann erkennen, dass vor ihm ein Fahrzeug stark abbremste, weil im Gegenverkehr gerade ein weiterer PKW einen Linienbus überholte. Um eine Kollision mit dem vor ihm fahrenden PKW zu verhindern, soll der Renault-Fahrer eine Vollbremsung eingelegt haben und nach rechts in die Böschung gefahren sein. Durch den Unfall war der Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zu den anderen beteiligten Fahrzeugen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Landesstraße 504. Der Mann befuhr mit seiner Kawasaki gegen 20.05 Uhr die L504 von Tauberbischofsheim kommend in Richtung Külsheim. Circa 800 Meter nach dem Ortsausgang kam der 28-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte das Krad gegen einen Leitpfosten und eine Steinmauer. Hier wurde das Krad ausgehebelt und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell