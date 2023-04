Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verdächtiges Umladen von Getränken - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Montagabend beobachtet, wie ein Getränkelieferant mehrere Kisten an der Straße Streuwiese ablud - und kurz darauf andere Männer die Getränkekisten in ein Fahrzeug luden und damit wegfuhren. Das kam dem Zeugen seltsam vor - und er rief die Polizei. Dank seiner guten Beobachtungen und Beschreibungen konnten wenig später drei Tatverdächtige ermittelt werden. Die drei Bottroper - im Alter von 19, 20 und 21 Jahren - waren gerade dabei, die Kisten in ein Lager an der Gladbecker Straße zu räumen. In dem Lager befanden sich bereits weitere Getränkekisten. Weil vor Ort kein Nachweis des "rechtmäßigen Erwerbs" erbracht werden konnte, mussten die drei Männer mit zur Wache und die Kisten wurden beschlagnahmt. Möglich ist, dass die Kisten unter falschen Namen bestellt wurden, so dass sie absichtlich zu einer falschen Adresse geliefert wurden - um eine Bezahlung zu umgehen. Denkbar ist aber auch, dass die Getränkekisten "zufällig" gestohlen wurden. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Die Tatverdächtigen sind inzwischen wieder frei.

Ein Dank geht an den Zeugen, der durch sein aufmerksames Verhalten dafür gesorgt hat, dass die Tatverdächtigen (vorläufig) festgenommen werden konnten. Wenn auch Sie Verdächtiges beobachten, machen Sie es ähnlich wie der Zeuge und melden Sie es an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell