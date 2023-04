Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Eigen ist am Montag eine 87-jährige Bottroperin auf Betrüger hereingefallen. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr hatte ein Mann an der Haustür geklingelt und sich als "Wasserwerker" ausgegeben. Er gab an, den "Wasserfluss" im Bad kontrollieren zu müssen. Die 87-Jährige ging daraufhin mit dem Mann ins Bad, wo dieser den Wasserhahn der Dusche aufdrehte. Als sie dann nach ihrem Tresor und dessen Inhalt gefragt wurde, schickte die Seniorin den angeblichen Handwerker weg. Wenig später musste sie allerdings feststellen, dass ihr Tresor bereits geöffnet war - und Schmuck fehlte. Es ist davon auszugehen, dass noch ein zweiter Täter im Haus war, während die Bottroperin durch den "falschen Wasserwerker" abgelenkt wurde. Den "Wasserwerker" konnte sie wie folgt beschreiben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, korpulent, rundes Gesicht mit dunklem Bart, Kappe, schwarzer Mundschutz ("Corona-Maske"). Wenn Sie Hinweise zu Tatverdächtigen haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Grundsätzlich sollten sie keine Fremden in Ihre Wohnung lassen. Und: Informieren Sie ihre Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell