POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht - Korrektur Unfallort

Recklinghausen (ots) - In Gladbeck wurde am Sonntag eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt, am Montag eine 10-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Der erste Fall ereignete sich am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Mottbruchhalde. Eine 39-jährige Frau aus Gladbeck joggte dort - als ihr plötzlich ein Mann im Gebüsch auffiel. Anschließend "präsentierte" ...

mehr