POL-RE: Gladbeck: Zwei Vorfälle mit Exhibitionisten

In Gladbeck wurde am Sonntag eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt, am Montag eine 10-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Der erste Fall ereignete sich am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Mottbruchhalde. Eine 39-jährige Frau aus Gladbeck joggte dort - als ihr plötzlich ein Mann im Gebüsch auffiel. Anschließend "präsentierte" sich der Mann und zeigte - vermutlich absichtlich - sein nacktes Glied. Dabei soll er die Frau auch "angestarrt" haben. Die 39-Jährige lief weiter und informierte die Polizei. Der mutmaßliche Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,80m groß, schlank, dunkler(er) Hauttyp, trug eine Basecap, eine weiße Jacke, Jeanshose und einen auffällig breiten Gürtel.

Am Montag wurde ein 10-jähriges Mädchen an der Enfieldstraße von einem Mann belästigt. Die Schülerin stand gegen 14 Uhr - mit anderen Kindern - an einer Bushaltestelle. Die 10-Jährige bemerkte einen Mann auf der anderen Straßenseite, der plötzlich seinen Penis aus der Hose holte und damit "herumspielte". Wenig später fuhr der Mann auf einem Fahrrad in Richtung Berliner Straße davon. Am Nachmittag erzählte das Mädchen ihrem Vater von dem Vorfall und beide gingen zusammen zur Polizei. Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 60 bis 70 Jahre alt, graue kurze Haare, trug eine grauschwarze Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Das Fahrrad war grau und hatte breite/dicke Reifen. Vermutlich E-Bike.

Wer Hinweise zu den Vorfällen machen kann oder Angaben zu Tatverdächtigen geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

