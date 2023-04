POL-RE: Recklinghausen: Fahrschülerin fährt gegen geparktes Auto

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Ladenlokal an der Hansastraße ein. Sie schlugen die Schaufensterscheibe mit einem Stein ein und entwendeten mehrere Uhren. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. An der Siegfriedstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus ein. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten sie ins Haus und ...

