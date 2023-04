POL-RE: Bottrop: Lenkräder aus vier Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Sportanlage Am Tollstock/Loewenfeldstraße. Dort wurde am Sonntag - zwischen 11.15 Uhr und 16.25 Uhr - ein grauer VW Golf beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der mutmaßliche Verursacher hinterließ einen Zettel mit zwei Telefonnummern hinter dem Scheibenwischer an der Windschutzscheibe. Unter diesen ...

mehr