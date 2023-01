Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Jugendliche randalieren auf mehreren S -Bahnhaltepunkten im Süden von Leipzig

Borna (ots)

Die Bundespolizei Leipzig wurde am Samstagabend kurz nach 22 Uhr vom Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig informiert, dass rund 25 Personen auf den Haltepunkten Regis-Breitingen, Deutzen und Neukieritzsch randalieren. Die Personen sollen in einer S-Bahn in Richtung Leipzig gefahren sein.

Während die Beamten der Bundespolizei in Markkleeberg auf die S -Bahn warteten, fuhren die Bornaer Polizisten in Richtung Deutzen. Die Bundespolizisten erfuhren vom Zugpersonal der S5, dass eine größere Gruppe Jugendlicher den Zug bereits in Deutzen verlassen hatte. Diese Information wurde zeitgleich durch die Beamten der Landespolizei bestätigt, denn diese hatten 18 Jugendliche, im Alter von 16 bis 21 Jahren, dort festgestellt.

Die Bundespolizisten fuhren umgehend zur Unterstützung nach Deutzen und begannen anschließend mit den Ermittlungen auf den Haltepunkten. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Bahnhof Regis -Breitingen eine Informationstafel komplett zerstört und aus der Verankerung gerissen. Am Haltepunkt Deutzen wurde n ein Fahrrad, ein Wartehäuschen und eine Infotafel beschädigt. In Neukieritzsch wurde ein Wartehäuschen beschädigt.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen aufgenommen.

