BPOLI L: Angriff auf Reisende und Bundespolizisten

Leipzig (ots) - Am frühen Samstagmorgen eröffnete die Bundespolizei gleich drei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen drei Tatverdächtige, die auf frischer Tat gestellt wurden. Am 17. Dezember, gegen 02:00 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert, dass sich am Haltepunkt Leipzig MDR eine Person an der Sitzbank, dem Mülleimer und der Fahrplanauskunft "zu schaffen" machen soll. Vor Ort stießen die Beamten auf einen 16- Jährigen, der die Gegenstände ...

mehr