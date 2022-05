Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rödersheim-Gronau-Flüchtiger Pkw-Fahrer gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 25.05.2022, zwischen 13:10-15:00 Uhr, touchierte in der Kirchenstraße in Gronau ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell