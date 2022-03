LPI-J: Unfall mit Roller

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Seinen abgeparkten Pkw fand der Halter am Donnerstag beschädigt vor. Er hatte seinen Audi in der Martin-Luther-Straße in Eisenberg geparkt und war für zwei Stunden unterwegs. Augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug wurde die Front des Audis beschädigt. Der Verursacher jedoch verließ die Örtlichkeit, ohne seinen Rechten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde aufgenommen. ...

mehr