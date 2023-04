POL-RE: Bottrop: Unfallflucht auf Parkplatz - Zettel hinterlassen

Polizeipräsidium Recklinghausen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Sportanlage Am Tollstock/Loewenfeldstraße. Dort wurde am Sonntag - zwischen 11.15 Uhr und 16.25 Uhr - ein grauer VW Golf beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der mutmaßliche Verursacher hinterließ einen Zettel mit zwei Telefonnummern hinter dem Scheibenwischer an der Windschutzscheibe. Unter diesen Nummern konnte aber niemand erreicht werden. Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen. Grundsätzlich gilt aber auch hier: Ein Zettel reicht nicht aus - auch wenn die Daten darauf stimmen. Wenn Sie keine Anzeige wegen Unfallfluchts riskieren wollen, dann rufen Sie in jedem Fall die Polizei an - und melden Sie die verursachte Beschädigung. Hinweise zu der Unfallflucht an der Sportanlage nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

