Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Ladenlokal an der Hansastraße ein. Sie schlugen die Schaufensterscheibe mit einem Stein ein und entwendeten mehrere Uhren. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

An der Siegfriedstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus ein. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten sie ins Haus und durchsuchten Erdgeschoss und Keller nach Diebesgut. Die Eigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs zuhause, entdeckten jedoch erst am nächsten Morgen den Einbruch. Als Beute nahmen die Täter Sonnenbrillen und Bargeld mit.

Zwischen Freitag und Sonntag kam es auf der Gladbecker Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen mehrere Fenster eines städtischen Gebäudes ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Zum möglichen Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Gladbeck

Zwischen dem 07. April und dem 14. April kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Adolf-Reichwein-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich durch einen Lichtschacht Zugang zum Keller und durchsuchten daraufhin das gesamte Haus nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Tresor, Bargeld und Modeschmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell